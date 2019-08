Conte premier con riserva: “Governerò per il bene degli italiani, è il momento del coraggio”

Giuseppe Conte accetta l’incarico di premier “con riserva”. A poco più di una settimana dalla crisi politica, Mattarella riaffida a Conte le sorti dell’Italia. E adesso tocca a lui dover parlare “con tutti i gruppi politici, mi dedicherò ad elaborare un programma con chi mi sosterrà, è una fase delicata per il Paese”, afferma Conte. “Ci separano poche settimane dalla sessione di bilancio, bisogna fermare l’aumento dell’Iva per tutelare i risparmiatori e creare uno sviluppo sociale”. Quasi sicuro l’accordo tra M5S e Pd, salvo terremoti delle prossime ore: “Non sarà un governo contro ma per il bene dei cittadini, dobbiamo rendere la nostra nazione più competitiva, solidale e inclusiva. Istruzione di qualità aperta a tutti, essere all’avanguardia nella ricerca delle più sofisticate tecnologie, primeggiare a livello internazionale per la tutela dell’ambiente e del mare”. Conte fa anche un passaggio sulle tasse: “Tutti le devono pagare, ma devono pagarle meno.

Sino a pochi giorni fa c’era il governo M5S-Lega: “La prospettiva di governare con una maggioranza diversa mi ha sollevato più di qualche dubbio, ho superato le perplessità. Nei prossimi giorni scioglierò la riserva, e se l’esito sarà positivo comunicherò al Capo dello Stato i nomi dei ministri”.