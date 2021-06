Infatti, per riempire l’acquedotto e la condotta foranea, che è lunga chilometri, ci vorranno almeno 7/8 ore, per evitare sbalzi di pressione verrà immessa gradualmente quindi con bassa intensità.

In qualche zona dell’abitato potrebbe arrivare già in tarda serata ma per avere la condotta in pieno esercizio si dovranno aspettare le prime ore del mattino.