Arriva il Natale e torna immancabile il Concorso che premia le migliori Luminarie in Sardegna.

Partecipare al Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna” è semplicissimo: basta inviate i vostri capolavori (foto e video) insieme a nome, cognome, località e una breve descrizione all’indirizzo [email protected]

Avete tempo fino al 26 dicembre. Vi aspettiamo!

Si inizia con Casa PANI a DOMUSNOVAS

C’è il presepe, il trenino, le ali degli angeli, un maxi Babbo Natale, ci sono pupazzi di neve e tanti animali scintillanti: un piccolo villaggio, insomma, per i bimbi in particolare, varcare il cancello della casa è come entrare in un altro mondo. Grazie al lettore di Casteddu Online Gianluigi Onnis, che ha inviato il video alla Redazione, in pochi secondi tutti possono mettere da parte, per un attimo, la realtà e immergersi in quell’atmosfera unica e speciale che solo il Natale riesce a regalare: una magia che si rinnova, anno dopo anno, e che abbraccia e riscalda il cuore, aprendolo per accogliere il nuovo anno con gioia e positività.