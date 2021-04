“Coi 6 milioni dello staff d’oro di Solinas vacciniamo tutta la Sardegna in 4 mesi”

Coi sei milioni di euro che la Regione è orientata a spendere per lo staff della presidenza si potrebbe vaccinare tutta la Sardegna in 4 mesi. Almeno stando ai calcoli di Fabrizio Marcello, infermiere al Santissima Trinità e capogruppo del Pd in consiglio comunale.

“Cosa faresti con 6 milioni di euro? La Regione ti risponde: per assumere 65 persone staff. Se chiedi a un’infermiera o a un infermiere ti risponde: il costo lordo 1 ora per un infermiera/e per vaccinare è di 30 euro lordi.

Le 8 ore di lavoro infermiera/e costano 240 euro è può somministrare 100 vaccini. Per fare 17 mila vaccini al giorno in Sardegna servono 170 infermiere/i che per 8 ore costano 40 mila 800 euro. In 147 giorni, 170 infermiere/i che lavorano 8 ore, vaccinano e somministrano 2 milioni 499 mila dosi, per un costo di 6 milioni euro.

Morale della favola in 147 giorni poco più di 4 mesi, 170 infermiere/i, che lavorano 8 ore al giorno vaccinano 1 milione e 249 mila e 500 sardi, somministrando due dosi di vaccino. Con 6 milioni di euro fine della Pandemia”.