“Sardegna, rischiamo la zona rossa: non avete idea dei pranzi affollati nelle zone interne”

Contagi in aumento, l’indice RT fa paura: 1,18 siamo molto vicini a 1,25 che, in automatico, è zona rossa.

A Radio CASTEDDU, il presidente della commissione regionale Sanità Domenico Gallus: “I casi si stanno moltiplicando anche quelli di totale menefreghismo di alcune persone che non hanno ancora capito che, purtroppo, questa maledetta pandemia continuerà a condizionarci soprattutto se continuiamo con lo stesso stile che stiamo adottando ultimamente, ossia lasciandoci andare. Stiamo rischiando la zona rossa, non avete idea di cosa succede anche nelle zone interne tra pranzi e festeggiamenti: o ci diamo una regolata o altrimenti non la vedo molto bene. Con i vaccini si sta cercando di fare il massimo, ci sono tanti volontari però ancora dobbiamo veramente tenere duro perché se lasciamo veramente andare, qui, tra un po’, si riprenderà anche a fare le feste in piazza con i balli. Io sono anche il sindaco e questa cosa non la posso e non la devo permettere anche a costo di diventare impopolare ma di mantenere i cittadini con la salute intatta.

C’è la grande e atroce possibilità di andare in zona rossa, però in molti giorni, quando erano aumentati i contagi, erano aumentati anche i tamponi. Domani sapremo quasi sicuramente il nostro destino”.

