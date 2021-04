Astrazeneca e trombosi, la decisione dell’Italia: “Uso preferenziale agli over 60”

Sul caso del vaccino Astrazeneca – dopo l’approfondimento dell’Ema, che sottolinea come gli effetti collaterali (leggi trombosi) siano rari – cosa farà l’Italia? Il coordinatore del Cts Franco Locatelli anticipa la posizione del nostro Paese: “Considerando i dati sulla letalità (per Coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l’idea anche per Italia è di raccomandare l’uso preferenziale oltre i 60 anni“, ha detto all’incontro Governo-Regioni iniziato intorno alle 20. E ha aggiunto: “Non abbiamo elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose”.

Alle 21 è prevista una conferenza stampa al Ministero della Salute.

