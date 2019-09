Compressore esploso a Quartu, Locci rassicura tutti: “Non sono in pericolo di vita, solo un po’ bruciacchiato”

Mirko Locci, il consigliere comunale di Dolianova rimasto ferito ieri pomeriggio a Quartu in un incidente provocato dallo scoppio di un compressore per bombole da immersione, non è in pericolo di vita e le sue condizioni stanno migliorando. E’ lui stesso a rassicurare tutti con un post facebook “Vi aggiorno sulla mia situazione, nessun pericolo di vita, sono rimasto sempre cosciente, solo un po’ bruciacchiato!”.