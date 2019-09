Cagliari, 32enne derubato nella notte in viale Colombo: due arresti

“Sono stato rapinato da due uomini in viale Colombo, aiutatemi”. Queste le parole di un cittadino polacco di 32 anni che questa notte ha chiamato il 113 dopo essere stato derubato. Dopo averlo bloccato gli hanno portato via cellulare e portafogli con all’interno 70 euro. I due sono poi fuggiti verso viale Diaz. Sul posto sono intervenuti gli agenti che dopo aver raggiunto la vittima e avuto le le descrizioni hanno avviato le ricerche. Poco dopo nella vicina via XX Settembre sono stati individuati i due malviventi: si tratta di Ousmana Diallo, senegalese, di 22 anni, e Lamin Modou, 21 enne, del Gambia, entrambi pregiudicati. Gli agenti hanno trovato nella scarpa di uno dei due il cellulare rubato. Sono stati arrestati, per loro si sono aperte le porte del carcere di Uta.