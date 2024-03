COME ARREDARE IL TUO BAR?

La soluzione perfetta esiste e la Neon Europa la sa trovare.

Principali stili d’arredo

L’arredo dovrebbe riflettere l’identità del bar e l’esperienza che si desidera offrire ai visitatori, che sia un’atmosfera di relax, un ambiente vivace e moderno, o un tocco di eleganza retrò.

Il design del bancone bar può variare molto a seconda dello stile d’arredo.

Qualunque sia lo stile che volete dare al vostro bar ricordatevi che deve rispecchiare la personalità del gestore che deve risultare perfettamente integrato e a suo agio nell’ambiente e non sembrare invece come un pesce fuor d’acqua. Se avete una passione particolare, o se vi piacciono dei colori specifici, è il momento di tirarla fuori per personalizzare l’ambiente in modo che vi sia congeniale. Quindi: motori, musica, natura, viaggi, fotografia, moda, bricolage….. qualsiasi interesse o hobby può essere d’ispirazione per arredare il vostro locale a tema e renderlo unico e inimitabile.

Ecco alcuni degli stili più comuni:

Stile Industriale: Questo stile si ispira all’architettura industriale e utilizza materiali come l’acciaio inossidabile, il cemento e il legno grezzo. Un bancone bar professionale in stile industriale avrà linee pulite e potrebbe avere dettagli come tubature esposte o scaffalature in metallo.

Stile Moderno: Il design moderno si concentra sulla semplicità e sulla funzionalità. Un bancone bar in stile moderno avrà linee pulite, forme geometriche e un colore uniforme. Il vetro, l’acciaio e i laminati sono spesso utilizzati in questo stile. Stile Tradizionale: Questo stile tende ad essere più elaborato e dettagliato. Un bancone bar in stile tradizionale potrebbe essere realizzato in legno intagliato, con particolari come capitelli, colonne e fregi. Stile Rustico: Il design rustico utilizza materiali naturali e invecchiati per creare un’atmosfera accogliente e casalinga. Un bancone bar professionale in stile rustico potrebbe essere realizzato in legno massiccio, pietra naturale, o avere dettagli come tavole di legno grezzo o mattoni a vista. Stile Vintage: Questo stile prende ispirazione dai design dei decenni passati, come gli anni ’50, ’60 o ’70. Un bancone bar professionale in stile vintage potrebbe avere dettagli come sgabelli girevoli, luci al neon o mensole con forme particolari. Stile Minimalista: In questo stile, “meno è più”. Un bancone bar minimalista avrà pochissimi dettagli, colori neutri e linee pulite. L’accento è posto sull’essenzialità delle forme e sulla qualità dei materiali. Stile Tropicale: Questo stile è caratterizzato da un’atmosfera esotica e rilassante, con materiali naturali. Il bancone del bar potrebbe avere colori sgargianti o pastello.

