Cinquanta milioni per il restyling delle scuole del Cagliaritano: sicurezza e comfort per 22mila studenti

Ventotto interventi in 30 edifici scolastici, 8 Comuni interessati, investimenti per 50 milioni di euro. Sono questi i numeri della riqualificazione degli istituti di istruzione superiore della Città Metropolitana di Cagliari, presto al via con un obiettivo prioritario: l’implementazione della sicurezza di strutture e studenti di tutto il territorio. GLI INTERVENTI – Gli interventi includeranno l’adeguamento sismico e della prevenzione incendi, l’efficientamento energetico, il miglioramento della qualità dell’aria interna e del comfort sia termico che visivo, quest’ultimo anche attraverso l’utilizzo dei colori come fattori caratterizzanti dello spazio didattico. CAGLIARI – Nel capoluogo il restyling riguarderà 18 edifici scolastici: il Buccari di viale Colombo, il Convitto di via Pintus, il Convitto di via Manno, il De Sanctis-Deledda di via Sulcis, l’Eleonora d’Arborea di via Carboni Boy, l’Euclide di via Ligas, ilcv Riva di piazza Garibaldi, il liceo artistico di via San’Eusebio, il Giua di via Montecassino, il Martini di viale Ciusa, il Martini di via Sant’Eusebio, il Meucci di via Bainsizza, il liceo Michelangelo di via Belgrano, l’istituto Michelangelo di via Grandi, il liceo Michelangelo di via Melis, il liceo scietifico Pacinotti, l’istituto Sandro Pertini di via Vesalio e il liceo classico Siotto Pintor di viale Trento. ALTRI COMUNI – Due interventi intesseranno l’istituto Brotzu (riqualificazione energetica e adeguamento alle norme) e il Primo Levi di Quartu Sant’Elena (manutenzione straordinaria e adeguamento normativa antisismica). A Monserrato sarà riqualificata e messa in sicurezza la palestra dell’istituto Gramsci e saranno effettuati lavori di adeguamento alle norme nell’istituto Scano di via Cabras. Risorse per oltre 3 milioni di euro andranno alla manutenzione straordinaria del liceo scientifico Pitagora di Selargius. A Elmas un primo intervento trasformerà parte dei locali dell’ex provveditorato agli studi in alloggi per convittori, mentre un altro riqualificherà e metterà in sicurezza la palestra dell’istituto Duca degli Abruzzi. Lavori di adeguamento alle norme saranno realizzati negli istituti Giua di Assemini e Mattei di Decimomannu. Un ulteriore intervento, già realizzato di recente, include il rinnovo di sei laboratori linguistici con nuovi arredi e tecnologie di ultima generazione negli istituti Azuni di Cagliari, Atzeni di Capoterra, Giua di Assemini, Mattei di Decimomannu (2 laboratori) e nel liceo classico e linguistico Motzo di Quartu. Questo intervento va ad aggiungersi alle forniture di arredi che hanno interessato negli anni scorsi altri edifici scolastici. Tutti i lavori prenderanno il via tra maggio 2023 e l’inizio del 2024, e sono finanziati con fondi [email protected] , PNRR, Piano di Sviluppo e Coesione, e con risorse proprie della Città Metropolitana di Cagliari. “Questi interventi sono il risultato di un lavoro intenso e proficuo dell’amministrazione e degli uffici, in stretta sinergia con il ministero e la Regione per quanto riguarda i finanziamenti, con gli uffici scolastici regionale e provinciale e con i dirigenti scolastici”, commenta il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. “Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi perché dopo anni di stallo per carenza di fondi per la scuola finalmente siamo riusciti a portare a casa risorse da destinare ai nostri ragazzi”.