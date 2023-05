Siliqua, cagnolino abbandonato dentro una busta e gettato in strada

Siliqua – Cagnetto abbandonato dentro una busta e gettato in strada: alcuni passanti lo hanno notato e avvisato le istituzioni che sono intervenute e salvato il quattro zampe. Il fatto è avvenuto questa mattina in una via del centro abitato: oramai quasi privo di forze ed estremamente triste, era accucciato ancora dentro a quella busta dove è stato rinvenuto. Dal racconto di un abitante del luogo emergerebbe che l’animale sia stato abbandonato e, dopo alcune telefonate, prima ai carabinieri e poi alla polizia municipale, anche grazie all’interessamento di un assessore, l’animale sia stato prelevato e portato in una struttura per le cure necessarie. Una storia di crudeltà nei confronti dei pelosetti, l’ennesima che la cronaca racconta pressoché giornalmente. Per questo cagnetto si spera in un lieto fine e da applaudire chi non si è voltato ma attivato per salvarlo.