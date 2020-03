Cina, crolla un hotel usato per la quarantena del Coronavirus: settanta persone tra le macerie

Coronavirus, cresce la preoccupazione nel mondo. Intanto dalla Cina arriva la notizia del crollo di un hotel di Quanzhou usato come struttura di quarantena per i contagiati dal nuovo coronavirus. Secondo quanto riporta China Daily, una settantina di persone sono intrappolate sotto la macerie. Sono 33 quelle finora estratte vive. I soccorritori sono al lavoro per recuperare altri superstiti.

“Al largo della California sono risultate positive 21 persone sulla nave da crociera Grand Princess bloccata da mercoledì 4 marzo. Preoccupazione per un gruppo di 32 italiani (31 membri dell’equipaggio e un passeggero) a bordo. Lo apprende l’agenzia Ansa da fonti informate. Nessuno dei connazionali risulta tra i 21 contagiati. La Grand Princess sarà dirottata su un porto non commerciale questo weekend e lì i 3.533 passeggeri e l’equipaggio saranno sottoposti al test del coronavirus dopo che 21 sono risultati contagiati”, spiega il nostro giornale partner Quotidiano.net.