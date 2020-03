Coronavirus, fake news a Sinnai, il sindaco e il Comune denunciano alla Polizia Postale: “Nessun contagio in paese”. Immediata smentita del sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda contro la diffusione di un falso Televideo con falsi notizie su contagi a Sinnai, definiti inesistenti dall’amministrazione comunale: “La notizia che si sta diffondendo in questo momento attraverso WhatsApp e nei social è assolutamente falsa. Qualsiasi notizia riguardante la salute pubblica viene trasmessa attraverso i canali istituzionali, quali sito e albo pretorio del comune. Non c’è nessun caso di Covid19 nel nostro comune, anzi, ricordo che procurare falsi allarmi è reato!”, spiega il sindaco Tarcisio Anedda a Casteddu Online.