Il Comune di Cagliari ha dato il via alla procedura per la richiesta dei contributi economici destinati ai cittadini e alle attività colpite dal ciclone Harry, con domande da presentare entro mercoledì 18 marzo 2026 esclusivamente in modalità online attraverso la piattaforma regionale dedicata.

Al via le domande per i contributi

Dopo i gravi danni causati dal ciclone che ha colpito il territorio nelle scorse settimane, l’amministrazione comunale ha attivato le misure di sostegno a favore dei soggetti privati. I contributi sono rivolti a chi ha subito⁰ danni all’abitazione di residenza, alle autovetture private e alle attività economiche e produttive.

Il provvedimento segue l’ordinanza n. 2/2026 del direttore generale della Protezione civile regionale, che autorizza formalmente l’avvio del procedimento da parte del Comune.

Domande solo online entro il 18 marzo

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale del Sistema informativo integrato di Protezione civile (SIPC). Tutta la documentazione necessaria, gli allegati richiesti e le indicazioni dettagliate sulle fasi del procedimento sono disponibili sullo Sportello Unico dei Servizi della Regione Sardegna. Non saranno accettate domande presentate con modalità differenti da quella telematica.

Dichiarato lo stato di calamità naturale

L’avvio delle procedure segue la dichiarazione dello stato di calamità naturale deliberata dalla Giunta comunale lo scorso 23 gennaio, a seguito degli ingenti danni registrati in città. L’amministrazione invita i cittadini interessati a consultare attentamente l’avviso pubblico e a predisporre per tempo tutta la documentazione necessaria così da rispettare la scadenza fissata per il 18 marzo 2026. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.