Baunei, a 100 anni rinnova la carta d’identità: Zio Pietro modello per tutti.

Si è presentato con la sua inseparabile Ape Piaggio davanti al municipio, parcheggiandola con cura prima di entrare negli uffici comunali. Protagonista della mattinata è stato il signor Pietro Cabras, nato a Baunei il 13 agosto 1925, che ha recentemente compiuto cento anni e ha deciso di mettersi in regola con la nuova normativa richiedendo la Carta d’Identità Elettronica.

L’episodio è avvenuto presso gli uffici del Comune di Baunei, nella sede di Santa Maria Navarrese, ed è stato raccontato con orgoglio nella pagina Facebook istituzionale dell’ente.

Zio Pietro si è rivolto all’Ufficiale dello Stato Civile, Luigi Vacca, per il rilascio della nuova CIE, dimostrando ancora una volta grande senso civico e attenzione alle regole.

L’ occasione è stata anche utile per ricordare ai cittadini un’importante scadenza: tutte le carte di identità cartacee attualmente in circolazione cesseranno di essere valide il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Da quella data non sarà più possibile richiederne l’emissione, neppure in caso di urgenza. L’invito dell’Amministrazione comunale è quindi quello di verificare per tempo la propria situazione e prenotare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica.