Un giorno una bibita, un altro del cibo, l’altro ancora prodotti da portarsi direttamente a casa, sgattaiolando via dalle uscite di servizio del supermercato. Il dipendente infedele con il vizietto di rubare merce a chi ogni mese gli pagava lo stipendio alla fine è stato scoperto: il commesso è stato messo sotto stretta osservazione per qualche giorno dalla proprietà, e alla fine questa mattina è stato arrestato dai carabinieri e portato via in manette. E’ accaduto nel supermercato Coop di piazza Giovanni, a Cagliari.Ancora da quantificare l’intero importo dell’ammanco.