Una storia orribile di violenza e maltrattamenti iniziata ufficialmente con una denuncia nel 2019, ma che ha origine diversi anni prima. Una ragazza, oggi 27enne, ha denunciato i genitori per abusi e violenze di ogni tipo su di lei e il fratellino minore. La giovane aveva solo 8 anni quando sono iniziate le torture. Cibo per gatti, una doccia una volta al mese, stanze buie e senza giochi. Questo perché considerati “la reincarnazione del diavolo”. Dopo qualche tempo, sono arrivati anche gli abusi del padre sulla ragazza, che nonostante le richieste d’aiuto non è stata mai difesa dalla madre. Un’infanzia orribile e inevitabilmente segnata che la 27enne ha avuto la forza di raccontare. Oggi, il Tribunale di Firenze ha condannato il padre, ora 82enne, a 20 anni mentre la madre 64enne dovrà scontare una pena di 16. I due aguzzini hanno avuto anche una pena pecuniaria: 900 mila euro per la 27enne e 300 mila per il fratello. Entrambi i ragazzi sono parte civile nel processo.