Brutto episodio questa sera per una bimba di 4 anni e i suoi genitori. La piccola di trovava alla sagra di Carnevale in piazza Sant’Antonio a Siniscola quando si è avvicinata ad un contenitore di olio ancora bollente e ha infilato la mano. La bimba è stata subito soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro