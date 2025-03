Due storie, quelle dei rapaci del programma che punta al ripopolamento della specie in Sardegna, che hanno catturato l’attenzione degli esperti di Forestas, che da tempo seguono le avventure dei pennuti dopo il rilascio dalla voliera. Liberi e audaci, solitamente in gruppo ma, spesso, alcuni intraprendono percorsi ed esplorazioni in solitaria. A volte in difficoltà, vengono prontamente recuperati e curati per poi riprendere il volo verso nuovi viaggi. E tra le mete dei grifoni spunta il centro Sardegna, privo di questi spettacolari esemplari da decenni. Catturati con l’obiettivo da Matteo Cara, a Nuoro il protagonista è Enzo: rilasciato a Villasalto si era poi spostato nel bosano insieme ad altri 12 grifoni “e dalla settimana scorsa si è di nuovo spostato in esplorazione, verso il centro dell’isola” spiega Agenzia Forestas.

Ad Irgoli, invece, c’è un altro grifone: “Si tratta di Senni un avvoltoio che è stato rilasciato a Villasalto e successivamente recuperato a Cala Gonone. Liberato dopo le cure dei veterinari Forestas ancora a Villasalto lo scorso 18 febbraio è ritornato nel centro Sardegna. Insomma questo territorio lo attrae”.