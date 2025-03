Il dibattito sulla riqualificazione del canyon di Tuvumannu continua ad animare la discussione pubblica, tra entusiasmo e cautela. Il progetto di trasformare l’area in un polo di attrazione turistica e culturale, con spazi polifunzionali, pone interrogativi su come conciliare sviluppo e conservazione del patrimonio naturale e storico. Sull’iniziativa si è espresso Pierluigi Mannino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: “Cercare di ricucire le diverse ferite di una città è, sicuramente, un’iniziativa giusta ma è fondamentale preservare, per quanto possibile, la morfologia dei luoghi, soprattutto se affascinanti come il canyon di Tuvumannu. Avvicinare quel cratere al resto della città, trasformarlo in un polo di attrazione turistica e culturale è opera meritoria purché non si trasformi nell’ennesimo agglomerato commerciale”.

“L’idea di integrare spazi polifunzionali con elementi storici, culturali e florovivaistici riflette una visione moderna dello sviluppo urbano, in cui la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale giocano un ruolo cruciale”. Uno degli aspetti più discussi riguarda la fruibilità dell’area da parte della cittadinanza e dei turisti, nel rispetto dell’ambiente: “Un’attenzione particolare alla vegetazione e la realizzazione di percorsi attrezzati potrebbe rendere la necropoli accessibile e invitante per i visitatori, ma sarà fondamentale prestare particolare cura nella gestione dell’impatto ambientale e, ovviamente, alla conservazione della memoria storica del luogo”.