CHOTTO DESH
Un viaggio tra sogno e realtà, dove la danza diventa racconto e la scena
si trasforma in un mondo sospeso tra memoria e immaginazione.
Chotto Desh è una delicata e potente storia di crescita, firmata Akram
Khan Company, che incanta grandi e piccoli con la sua poesia visiva.
Ispirato all’acclamato DESH di Akram Khan e adattato per le famiglie da
Sue Buckmaster, lo spettacolo – il cui titolo significa “piccola patria”
– intreccia danza, narrazione, musica e sorprendenti animazioni video
per accompagnare il pubblico nel viaggio di un giovane alla scoperta di sé.
Sogni, desideri e ricordi si rincorrono sul palco: il sogno di diventare
danzatore, il confronto con un padre severo, la magia di un mito in cui
un bambino sfida gli dèi della foresta. Un solo interprete dà corpo a
questa storia universale, fondendo la danza classica indiana Kathak con
il linguaggio della danza contemporanea, nel segno inconfondibile di
Akram Khan.
Tra elefanti giganteschi, coccodrilli giocosi, nuvole di farfalle e
paesaggi incantati, Chotto Desh ci invita a restare in contatto con il
nostro lato bambino, ricordandoci che l’identità è un viaggio, e che la
fantasia può essere la sua mappa più preziosa.