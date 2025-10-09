Un via vai sospetto, un “insospettabile” quartese e l’occhio attento degli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile: sono questi gli elementi che hanno portato all’arresto, nella serata di ieri, di un uomo di 45 anni residente a Quartu, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da tempo gli investigatori monitoravano i movimenti dell’uomo, notando un’anomala frequenza di visitatori nei pressi della sua abitazione. Un dettaglio che, unito ad altri riscontri, ha spinto gli agenti ad approfondire. È così scattata la perquisizione domiciliare, che ha portato alla scoperta di diverse dosi di cocaina già pronte per lo smercio, hashish e una consistente quantità di sostanza da taglio, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Tutto l’occorrente per un’attività di spaccio ben organizzata, evidentemente attiva da tempo nel cuore del centro abitato. L’uomo, che non aveva precedenti specifici e si presentava come insospettabile, è stato arrestato e condotto in Questura.