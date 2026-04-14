Choc a Uta, l’auto rubata vola fuori strada: muore un 22enne, gravissimo un altro ragazzo.

Intorno alle ore 22:00 di questa sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in via Sant’Ambrogio a seguito di un grave incidente stradale segnalato dal personale sanitario del 118.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’utilitaria con a bordo due giovani ha improvvisamente perso il controllo, uscendo di strada e schiantandosi violentemente prima contro il guardrail e successivamente contro un albero. Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dai militari hanno permesso di appurare che il veicolo era oggetto di un furto denunciato proprio nel pomeriggio odierno a Quartu Sant’Elena.

L’impatto si è rivelato fatale per un ragazzo di 22 anni, Michele Murgia, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il conducente, un giovane di 23 anni, è stato invece soccorso d’urgenza e trasportato in codice rosso presso il Policlinico di Monserrato, fortunatamente non risulterebbe in pericolo di vita.

Le attività investigative e i rilievi tecnici sono tuttora in corso per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità relative alla circolazione del mezzo rubato.