Andrà a processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della nipote di cinque anni un pensionato di Sinnai. La giudice per le udienze preliminari Giulia Tronci ha disposto il rinvio a giudizio dell’uomo, fissando l’inizio del dibattimento per il 17 aprile davanti al collegio della Prima Sezione penale del Tribunale di Cagliari. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Marco Cocco, riguarda episodi che – secondo l’ipotesi accusatoria – si sarebbero verificati nell’arco di circa un anno. Gli investigatori contestano all’imputato di aver compiuto atti sessuali nei confronti della bambina quando la minore, per l’età, non avrebbe potuto avere piena consapevolezza dei fatti. Tra gli elementi raccolti nel corso delle indagini figura un incidente probatorio svolto in modalità protetta, durante il quale la piccola è stata ascoltata con il supporto di specialisti in un ambiente tutelato. Le dichiarazioni rese in quella sede sono state ritenute centrali dalla procura nella richiesta di processo, sulla base di un quadro indiziario considerato grave. Il procedimento si svolgerà nel rispetto delle tutele previste per le vittime minorenni, anche sotto il profilo della riservatezza.