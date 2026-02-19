I Ris di Cagliari cercano la verità sulla morte della 96enne di Villasor, trovata ieri sera senza vita in casa sua. L’arrivo del reparto specializzato suggerisce che qualche dubbio sul fatto che si sia trattato di morte naturale esiste: nelle prossime ore si capirà se i Ris, arrivati stamattina a Villasor in casa dell’anziana, troveranno elementi o anomalie non emersi in un primo momento.

Saranno dunque gli accertamenti tecnici e l’autopsia, disposta dalla procura, a chiarire le cause della morte di Antonietta Piras: a coordinare le indagini sono i carabinieri della compagnia di Sanluri, intervenuti ieri pomeriggio dopo l’allarme lanciato da una nipote che aveva rinvenuto il corpo dell’anziana all’interno della casa. Sul posto sono arrivati anche il medico legale e i militari dell’Arma per i primi rilievi. Da un primo esame, non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione sulla porta d’ingresso né apparenti ammanchi all’interno dell’abitazione. Il medico legale, inoltre, non avrebbe rilevato evidenti segni di violenza sul corpo della donna. Nonostante ciò, il pubblico ministero ha disposto l’autopsia per accertare con esattezza le cause del decesso e fugare ogni dubbio.

L’anziana viveva da sola ed era affetta da diverse patologie, tra cui problemi cardiaci. Gli accertamenti proseguono per chiarire definitivamente i contorni della vicenda.