Choc a Pirri, un balcone crolla e si schianta in via Riva Villasanta: barbiere vivo per miracolo

Choc in serata a Pirri. Poco prima delle diciannove, infatti, un balcone ha ceduto all’improvviso e, dopo aver mandato in frantumi un’insegna, si è schiantato sul marciapiede di via Riva Villasanta, proprio davanti al locale di un barbiere. E se non ai registrano feriti o, peggio ancora, morti, è solo per miracolo. Al momento del crollo, infatti, non stava passando nessuno ma, sino a pochi secondi prima, c’era una persona proprio sotto la veranda. Si tratta del titolare della barberia al civico 201, Antonio Belfiori: “Ho sentito qualche rumore, sono uscito dal negozio e ho alzato gli occhi. Da uno degli spigoli del balcone stavano cadendo dei granelli di polvere”, racconta, ancora sotto choc, il parrucchiere. “Ho fatto in tempo a rientrare nel locale, tempo pochi secondi e il balcone è crollato, provocando un rumore pauroso. Ho girato nuovamente la testa e ho visto le macerie, una scena assurda”, prosegue Belfiori.

I danni? Ancora da quantificare, per il parrucchiere. L’insegna si è praticamente frantumata ma ovviamente, ciò che è importante, è che nessuno si sia fatto male. Anche se la paura e il panico, nei minuti successivi al crollo, hanno preso il sopravvento.