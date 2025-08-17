Choc a Olbia: uomo semina il panico e viene bloccato con il taser dai carabinieri: muore in ambulanza. La Procura apre un’inchiesta sullo strano caso della morte di un sardo che era andato in escandescenza in strada ed è stato fermato col taser dei carabinieri, per poi morire a causa di un arresto cardiaco durante il trasferimento in ospedale. Secondo il sindacato dei carabinieri l’uomo si sarebbe lanciato “con inaudita violenza” contro i militari, e l’unico modo per fermarlo prima che procurasse ulteriori danni era proprio l’utilizzo del taser. Si tratta di un 57 enne di Sassari, l’episodio è avvenuto in via San Michele a Olbia. L’uomo ha anche colpito in faccia uno dei carabinieri accorsi sul posto per calmarsi.