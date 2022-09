Choc a Cagliari, algerino 45enne trovato morto nelle scale di un palazzo

Macabro ritrovamento in una palazzina di via Temo a Cagliari, nel rione di Sant’Avendrace. Un algerino di 45 anni è stato trovato senza vita sulle scale del palazzo da alcuni condomini. L’allarme è stato dato subito e sul posto sono intervenuti i Ris e i carabinieri. Stando a quanto si apprende, sul corpo non sono stati trovati segni di violenza: il decesso, quindi, può essere legato o a un malore improvviso, o a un gesto estremo o, forse, a un’overdose. Solo le analisi, svolte dal medico legale, potranno sciogliere ogni dubbio.

Ciò che è certo è che non si tratta di omicidio, totalmente escluso dalle forze dell’ordine.