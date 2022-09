Cagliari-Bari 0-1, Cheddira punisce i rossoblu’ troppo presuntuosi e Liverani si infuria. Brutta sconfitta in casa per il Cagliari di Giulini, forse troppi elogi alla squadra dopo il successo col Benevento hanno illuso che la serie B fosse facile. Partita noiosa da zero a zero, con Lapadula lentissimo e una sola punta in campo, altro che gioco d’attacco. Il Bari si è difeso con tranquillità e nel finale ha piazzato il colpo vincente, il Cagliari ha colpito un palo con Pavoletti in pieno recupero. Male Mancosu, Luvumbo tenuto ancora misteriosamente in panchina stavolta non è riuscito a fare la differenza negli ultimi minutiOra i rossoblu vengono scavalvati anche dallo stesso Bari e scivolano al quinto posto, già a cinque punti di distanza dalle due capolista, la sorprendente Regina di Inzaghi e il Brescia di Cellino.