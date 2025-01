Un disguido che ha creato momenti di disagio l’altro ieri a decine di automobilisti che, non avendo letto l’ordinanza emessa dai comuni o avendo, semplicemente, trovato la sbarra aperta, hanno transitato lungo il guado di Bau Arena per poi dover tornare indietro, in quanto l’interruzione era già stata formalizzata nel territorio di Decimomannu. A raccontare la disavventura è stato un automobilista che, per motivi di lavoro, non ha prestato attenzione alle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni comunali. “Secondo i primi automobilisti, la sbarra di Decimo era già stata chiusa, quella di Uta no.

E se fosse arrivata la piena in quel momento? Ci sono voluti decine di minuti per smaltire il traffico”. Per fortuna nessun incidente di rilievo, solo preoccupazione per chi è dovuto tornare indietro con il pericolo che, nel frattempo, arrivasse la piena del fiume.