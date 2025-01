“Formazione di Calabrosa e Galaverna sui muri delle casette”: uno scatto condiviso dagli esperti del meteo di Sardegna Clima Aps che ieri ha pubblicato la spettacolare fotografia di ciò che il clima invernale regala. Dopo la stagione passata, trascorsa a rimpiangere la neve, decisamente scarsa, quella attuale, invece soddisfa gli amanti delle montagne tinte di bianco. Non manca di certo, come il freddo pungente che giunge sino al Sud dell’Isola, da far battere i denti, che si manifesta, però, con intense piogge. Un ristoro per la terra assetata, la natura disfa e crea, e per la regione meglio conosciuta per le spiagge candide e le acque cristalline, queste visioni sono una eccezione da ammirare e, perché no, da valorizzare, per mostrare uno dei tanti aspetti dell’isola dei nuraghi.