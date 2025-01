Nurri, grande festa in paese per la ultra centenaria Antonietta Pisano: 103 candeline sulla torta di fiori e frutta, il 16 gennaio regali e auguri non sono mancati. Il sindaco Antonello Atzeni: “Per zia Antonietta il tempo si è fermato. Passad su tempus ma est sempri prus giovona!!!!! Augurius mannus”.

Bella, elegante, il tempo sembra proprio essersi fermato per la donna nata nel 1922: durante l’adolescenza ha vissuto anche a Cagliari, si è sposata a Nurri e ha fatto ritorno in città dopo il matrimonio per motivi di lavoro del marito. 4 figli hanno reso l’unione felice, tre maschi e una femmina. Il coniuge è venuto a mancare 24 anni fa, ma per lei l’affetto dei suoi familiari e quello della comunità non è mai mancato.