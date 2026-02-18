Si è spenta a soli 63 anni uni dei volti storici del ristorante Mirage di Chia, Graziella Angius.

Toccante il ricordo che il team del Mirage ha voluto dedicarle con infinito affetto e riconoscenza per tutto l’amore e la professionalità che Graziella ha donato per tanti anni.

“Oggi il nostro cuore è pesante, ma colmo di una gratitudine infinita”scrivono Gigi, Tiziano e Michele.

“Ci ha lasciati la nostra cara Graziella, l’anima e il sorriso del Mirage. Per noi non sei stata solo la colonna portante di tutto questo, ma una presenza di famiglia che con dedizione e amore ha reso ogni giorno speciale.

Vogliamo dirti grazie per tutto quello che hai fatto per noi, per ogni sacrificio e per la passione che hai messo in ogni singolo momento della nostra storia. Il tuo esempio, la tua forza e la tua gentilezza resteranno per sempre impressi nel nostro cuore e nei nostri ricordi più belli.

Fai buon viaggio, Graziella. Il tuo ricordo continuerà a vivere in tutto ciò che hai costruito insieme a noi. Con immenso amore”.

L’ultimo saluto a Graziella ci sarà domani giovedì 19 febbraio alle 15:30nella chiesa di Nostra Signora del Rosario a Domus de Maria.