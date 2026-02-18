Ennesima mattinata di forti disagi per la circolazione a Cagliari: un incidente sull’asse mediano, in direzione Poetto, ha mandato in tilt il traffico all’altezza dello svincolo per Genneruxi, con pesanti ripercussioni lungo tutta l’arteria. Una persona è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Nel giro di pochi minuti, complice l’orario di punta, si è formata una lunga coda di veicoli, con rallentamenti estesi fino alla statale 131 Dir, principale accesso alla città.

Non si è trattato dell’unico episodio della giornata. Già intorno alle 9 un altro incidente, sempre sull’asse mediano, aveva provocato rallentamenti. A complicare ulteriormente la situazione anche i lavori in corso sulla statale 195 Rac in direzione Cagliari, che nelle ore di maggiore afflusso stanno causando ulteriori code e disagi agli automobilisti.