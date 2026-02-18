Il maltempo non lascia ancora la Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha emanato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 12:00 del 19.02.2026 e sino alle ore 23:59 del 20.02.2026

Dal pomeriggio di domani, quindi, giovedì 19 febbraio fino alla tarda serata di venerdì 20 forti venti da nord ovest soffieranno sulla Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca.

L’attenuazione della ventilazione è attesa dal pomeriggio di venerdì, com venti che comunque rimarranno forti fini alla tarda serata.

Le coste occidentali e settentrionali saranno interessate da una mareggiata da nord ovest, il cui picco è atteso per la mattina di venerdì.

Si raccomanda massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.