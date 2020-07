Centro per l’impiego di Sanluri, lunedì la cerimonia di consegna dei nuovi locali

Centro per l’impiego a Sanluri: cerimonia di consegna dei nuovi locali.

Lunedì 27 luglio alle 10 si terrà la cerimonia di consegna dei nuovi spazi situati al quarto piano del Polo Culturale in via Azuni. Gli uffici vengono trasferiti in ambienti nuovi e confortevoli nel cuore del parco cittadino.