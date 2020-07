Riaprono gli impianti sportivi al Parco di Monte Claro, pubblicati i bandi per la concessione

La Città Metropolitana di Cagliari ha pubblicato l’avviso per la concessione in uso degli impianti sportivi e della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro, riservata alle associazioni e società sportive che svolgono attività continuativa di scuola o avviamento allo sport di bambini e ragazzi.

La concessione biennale si intende per due annualità sportive, da settembre 2020 a giugno 2021 e da settembre 2021 a giugno 2022 (ma la richiesta può essere presentata anche solo per il primo anno) ed è regolamentata da due bandi distinti: uno per gli impianti sportivi che includono un campo da calcio a 11, tre campi da calcio a 7, un campo da calcio a 5, spogliatoi e locali docce, infermeria; uno per la pista di pattinaggio a rotelle non coperta.

DESTINATARI BANDO IMPIANTI CALCIO – Possono partecipare al bando esclusivamente le associazioni e società sportive che svolgano attività continuativa di scuola calcio o avviamento ad altri sport compatibili con i campi da gioco del compendio di Monte Claro, in favore dei giovani rientranti nelle fasce ‘Piccoli amici’ (6-8 anni), ‘Pulcini’ (8-10 anni) ed ‘Esordienti’ (10-12 anni). Non saranno ritenute ammissibili le domande di concessione per lo svolgimento di attività sportiva nell’ambito di tornei o allenamenti di giocatori non rientranti in tali fasce d’età o svolta a titolo amatoriale. Nella programmazione di utilizzo dei campi saranno tuttavia individuate delle ore riservate all’uso dei campi in favore di istituti scolastici, persone diversamente abili e gruppi amatoriali.

DESTINATARI BANDO PISTA DI PATTINAGGIO – Possono partecipare i soggetti che dimostrino di svolgere attività continuativa di scuola di pattinaggio a rotelle, anche a titolo amatoriale, in favore di bambini e ragazzi, tra cui federazioni CONI e CIP ed enti di promozione sportiva. Anche in questo caso alcune ore saranno riservate all’utilizzo in favore di scuole, persone diversamente abili e gruppi amatoriali.

PRESENTAZIONE DOMANDA – La domanda, con allegata la documentazione richiesta, deve essere presentata entro il 30 luglio 2020 all’indirizzo pec protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it . I bandi e i modelli di domanda sono disponibili nell’albo pretorio, sezione ‘Bandi di gara, esiti, avvisi’, sul sito istituzionale dell’ente www.cittametropolitanacagliari.it .

TARIFFE RIDOTTE COVID – Le tariffe per l’utilizzo sono ridotte del 45% per l’anno 2020/21 e del 30% per l’anno 2021/22 in ragione delle difficoltà degli operatori a causa dell’emergenza Covid-19. Tale riduzione non si applica alle scuole calcio e di avviamento allo sport gestite da società sportive che praticano a livello professionistico.