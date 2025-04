Giornata importantissima, soprattutto a Roma e Milano, per le celebrazioni in occasione degli 80 anni della Liberazione. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di alloro all’Altare della Patria per la cerimonia dell’80mo anniversario della Liberazione. Presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Capo dello Stato andrà poi alla manifestazione di Genova.

“Oggi l’Italia celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione. In questa giornata, la Nazione onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità di quei valori democratici che il regime fascista aveva negato e che da settantasette anni sono incisi nella Costituzione repubblicana”, le parole della premier Giorgia Meloni. “La democrazia – aggiunge la premier – trova forza e vigore se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto e sulla libertà e non sulla sopraffazione, l’odio e la delegittimazione dell’avversario politico. Oggi rinnoviamo il nostro impegno affinché questa ricorrenza possa diventare sempre di più un momento di concordia nazionale, nel nome della libertà e della democrazia, contro ogni forma di totalitarismo, autoritarismo e violenza politica”.

“Sobrietà significa senza violenza e senza grida ma ricordando il sacrificio di tante vittime cadute per la libertà“, ha specifica il Ministro e vice premier Antonio Tajani alle Fosse ardeatine. “Io voglio ricordare il colonnello Cordero di Montezemolo e don Morosinj perché è stata una figura emblematica della Resistenza romana”, ha affermato Tajani. “Insieme a loro ricordiamo le tante vittime innocenti, quelle di via Tasso delle Fosse ardeatine, che si sono battute per la libertà del nostro Paese. Deve essere un monito anche per il futuro: basta dittature”