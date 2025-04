Il caso Sardegna agita il conclave per la scelta del nuovo pontefice. Il cardinale Angelo Becciu, al centro di una vicenda giudiziaria che si protrae da anni, ritiene di avere il diritto di partecipare al prossimo Conclave. In un’intervista a Reuters, il porporato ha dichiarato che la sua posizione è cambiata rispetto al 2020, quando Papa Francesco lo aveva privato dei diritti legati al cardinalato. Becciu ha ribadito che non vi è mai stata una volontà esplicita da parte del Pontefice di escluderlo dal Conclave e che non gli è mai stata chiesta una rinuncia formale e scritta a tale prerogativa.

Il cardinale ha inoltre riferito di aver avuto un colloquio con il Papa lo scorso gennaio, prima del ricovero al Policlinico Gemelli, durante il quale Francesco avrebbe affermato: “Penso di aver trovato una soluzione”. Becciu ha però precisato di non sapere se il Santo Padre abbia lasciato indicazioni scritte in merito alla sua partecipazione al Conclave. “Saranno i miei confratelli cardinali a decidere”, ha concluso, in attesa delle congregazioni che precederanno l’elezione del nuovo Pontefice.