Caso Gregoretti, Salvini ha chiesto ai suoi di “non impedire il processo”

“Voglio andare in un’aula di Tribunale e “chiarire” la mia posizione davanti a tutti. Lo devo ai miei figli, per dimostrare loro che “papà non è un delinquente”. Convinto di aver “agito per difendere l’interesse pubblico”, con queste motivazioni, Matteo Salvini ha chiesto ai suoi senatori di “non impedire”, con il loro voto domani in Senato, il processo contro di lui chiesto dal Tribunale dei ministri di Catania, che lo accusa di sequestro di persona per il blocco dello sbarco dei migranti a bordo della nave Gregoretti, tra fine luglio e inizio agosto.

