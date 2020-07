Caso Epstein, venerdì Ghislaine Maxwell davanti al giudice: ora a tremare sono in molti

La Procura di New York ha chiesto di fissare per venerdì la comparizione in tribunale di Ghislaine Maxwell, la ex protagonista del jet set britannico e amica del miliardario americano Jeffrey Epstein, arrestata la settimana scorsa negli Stati Uniti con l’accusa di complicità nei reati di stupro, cospirazione e falsa testimonianza.

Ora che Ghislaine è dietro le sbarre e potrebbe decidere di collaborare con le autorita’ americane a tremare sono in molti. In primis, il Principe Andrea e Bill Clinton.

