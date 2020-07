Incidente in tarda mattinata in viale Elmas a Cagliari. Almeno due le automobili rimaste coinvolte in uno schianto ancora tutto da decifrare. Sul posto ci sono le pattuglie della polizia Municipale, impegnate a compiere tutti i rilievi dal caso.

E, purtroppo, si registrano due feriti: entrambi sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo. Ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime ore.