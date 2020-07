Incidente in viale Elmas a Cagliari, 3 auto colpite da un 66enne al volante: ferito un pedone

Non due, ma bensì quattro: è questo il numero delle auto rimaste coinvolte nell’incidente di viale Elmas a Cagliari.

Protagonista un 66enne al volante di una Opel. Per cause ancora da chiarire ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro tre macchine parcheggiate e colpendo anche un pedone, un 59enne di Selargius, che proprio in quegli istanti stava camminando sul bordo della strada. Il guidatore e il pedone sono rimasti feriti e sono stati portati, in codice giallo, rispettivamente all’ospedale Brotzu e Marino.

Sul posto la polizia Locale per i rilievi.