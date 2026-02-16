In occasione della sfilata di Carnevale, FIAB Cagliari ha fatto sentire di nuovo la sua voce sui temi della mobilità urbana.

Su invito del Villaggio Pescatori, l’associazione ha partecipato alla manifestazione con un piccolo ma coloratissimo “carro” trainato rigorosamente a pedali, trasformando la festa in un momento di sensibilizzazione civile. Tra maschere, musica e sorrisi, FIAB Cagliari ha lanciato un messaggio ironico ma chiaro: le politiche sulla mobilità non possono essere calate dall’alto, ma devono nascere dall’ascolto, dal confronto e dalla partecipazione.

“A Carnevale ogni scherzo vale”, recita il proverbio. E proprio nel clima leggero e festoso della sfilata, l’associazione ha ricordato che il tema della mobilità riguarda la qualità della vita di tutti i cittadini. Dietro l’ironia del piccolo carro e della bicicletta in testa al corteo, il contenuto è rimasto serio: il confronto non è una perdita di tempo, ma uno strumento fondamentale di democrazia.

A rendere ancora più esplicito il messaggio, il cartello esposto sul carro riportava una frase:

«Oh s’assessori sciràrindi! Castia ca is biciclettas teninti is arrotas fundas e toccat a faji is pistas».

Un richiamo ironico ma diretto per confermare che realizzare piste adeguate non è un dettaglio, ma una necessità concreta.