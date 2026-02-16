Elmas, il mega Fass Shopping si scalda: Ikea apre il 25 marzo, assunzioni per molti giovani.

Circa 13mila metri quadri per il colosso del mobile, nello stesso giorno il debutto di Leroy Merlin. Sotto Pasqua il taglio del nastro dei big del food, di Maison Du Monde e della avveniristica palestra Zero Gravity.

Ma intanto ci sono due grandi temi da affrontare. Il primo riguarda la viabilità: il Fass Shopping si trova a pochissimi metri dall’aeroporto di Elmas. Che impatto si avrà dunque sul traffico in direzione aeroporto? Ci saranno ingorghi e possibilità di ritardi per i passeggeri?

Il secondo tema importante riguarda il commercio della città di Cagliari e anche dell’hinterland. Il nuovo centro commerciale darà un’altra mazzata ai piccoli commercianti alle prese con i problemi dei parcheggi e con la concorrenza anche del settore online. Comunque c’è grande attesa soprattutto per i posti di lavoro ed è il tema che più ci interessa per tanti giovani cagliaritani. Nel nuovo Leroy Merlin sono stati riassorbiti gli ex dipendenti del Brico di Santa Gilla, che stanno lavorando alacremente proprio per l’apertura del nuovo negozio. Successivamente al taglio del nastro di Ikea e dei primi big ci saranno anche Burger King, Popeye, che porterà un’altra forma di pollo fritto nel cagliaritano e appunto la palestra specializzata in balzi, novità assoluta in Sardegna.

Poi ci saranno altri negozi e soprattutto ci saranno eventi per tutto il corso dell’ anno per richiamare i clienti ma soprattutto i bambini. Il Fass Shopping dovrebbe assicurare anche il biglietto del treno proprio in direzione aeroporto a chi sceglierà di comprare nel nuovo polo commerciale.

Da sottolineare anche che il Fass Shopping apre nel momento Elmas si ritrova senza sindaco dopo le dimissioni di Maria Laura Orrù.