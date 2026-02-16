L’ europarlamentare e leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, intervenendo a Oristano a un incontro con i simpatizzanti di “Un mondo al contrario”. Vannacci ha toccato varie tematiche a cui ha risposto il M5S Sardegna.

“La Sardegna non prende lezioni da chi utilizza la nostra Isola come palcoscenico per propaganda e slogan. Sentire Vannacci parlare di transizione ecologica e rinnovabili fa già sorridere: è evidente che non conosce né il lavoro portato avanti in questi due anni dalla giunta Todde né i provvedimenti concreti messi in campo per contrastare la speculazione. Dall’insediamento della presidente Todde, nessun nuovo impianto è stato autorizzato in Sardegna. Al contrario, è stata avviata un’azione chiara e rigorosa per fermare la speculazione selvaggia, tutelare il paesaggio garantendo che la transizione energetica avvenga nel rispetto dei territori e delle comunità locali. Un lavoro serio, fatto di atti amministrativi e scelte politiche, non di comizi”, replicano i pentastellati.

“Alla Sardegna e ai sardi non servono polemiche o passerelle, ma responsabilità, competenza e coerenza. Prima di distribuire giudizi, Vannacci dovrebbe forse interrogarsi sulla propria credibilità politica e sul rispetto dovuto agli elettori. È molto più abile a parlare di poltrone, cambi di casacca, nostalgie del passato e revisionismi storici che a confrontarsi con le esigenze concrete dei cittadini”.