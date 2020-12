Carla Medau a Radio Casteddu: “Un nuovo porto per Pula, la grande occasione per turismo e imprenditori”. Tra i primi ospiti di Radio Casteddu anche la sindaca di Pula Carla Medau: “E’ stata durissima quando ho visto lo sconforto negli occhi dei nostri albergatori, quando hanno capito di non potere aprire a causa del virus. Ma ora non vogliamo arrenderci e invece risollevarci, ecco come stiamo disegnando il futuro di Pula”. Con un nuovo museo etnografico che regalerà la storia degli abiti della vecchia città, mettendo in vetrina la storia meno nota. Con una piazza dante al centro del nuovo polo sportivo. Con la grinta e la rabbia per inseguire una nuova, faticosa ripartenza: “Ci sono anche imprenditori che stanno aprendo nuove attività e questo ci fa ben sperare, li ringrazio davvero- ha detto Carla Medau in diretta a Radio Casteddu Online- ad agosto avevamo visto una piccola ripresa turistica, poi è arrivata la seconda ondata. Fortunatamente a Pula non abbiamo avuto tanti contagi, ma le ripercussioni economiche sono pesanti. Il nuovo porto di Pula previsto nel nuovo piano regolatore, essendo al centro tra Cagliari e Pula, sarà una grande occasione di rilancio per moltissimi imprenditori. Ci rialzeremo, non bisogna mai arrendersi”.