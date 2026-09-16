Rincari sempre più pesanti per le famiglie a Cagliari, dove il costo della vita accelera e in un anno i prezzi salgono del 3,4%: i costi alle stelle e l’inflazione galoppante, adesso, fanno davvero paura. A spingere l’aumento sono soprattutto trasporti, energia e carburanti, con alcune voci che registrano incrementi a doppia cifra. Ad agosto l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,9% rispetto a luglio, in netto aumento rispetto al +2,7% annuo registrato nel mese precedente.

A pesare maggiormente sono i trasporti, che segnano un +6,7% in un anno e un +2,5% in un solo mese. Aumentano in particolare i prezzi del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (+34,6%), del trasporto aereo (+5,7%) e dei carburanti e lubrificanti per i mezzi personali (+5,6%).

Rincari consistenti anche per la casa: abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili registrano un aumento annuo del 9%. Tra le voci più colpite figurano i combustibili liquidi, che segnano un +16,4%, mentre elettricità e gas aumentano entrambi dell’1,2% rispetto al mese precedente.

Gli aumenti interessano anche altri capitoli della spesa quotidiana. I prodotti alimentari e le bevande analcoliche crescono dell’1,7% su base annua, mentre informazione e comunicazione registra un +3,6%. In salita anche assistenza alla persona e beni e servizi vari (+3,9%), ristoranti e alloggi (+2,1%) e servizi di istruzione (+2,2%).

Nel complesso, i dati dell’ufficio statistica del Comune di Cagliari fotografano un’accelerazione del costo della vita nel capoluogo sardo, con aumenti particolarmente marcati nelle spese legate alla mobilità e alla casa.