Momenti di paura nella notte lungo la Strada Statale 131, dove un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre era in transito in direzione Sassari.

L’allarme è scattato intorno alle 22, all’altezza del chilometro 28, nel territorio comunale di Nuraminis. Il conducente, accortosi dell’emergenza, è riuscito ad abbandonare tempestivamente il veicolo e a mettersi in sicurezza, prima di dare l’allarme e richiedere l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è arrivata una squadra di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Una volta spento l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire l’origine del rogo. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile malfunzionamento del veicolo.

Fortunatamente, l’incendio non ha provocato feriti né persone coinvolte. Il tempestivo intervento del conducente, che ha lasciato l’auto e si è portato in una zona sicura, ha consentito di evitare conseguenze per la sua incolumità.