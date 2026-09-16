Alessia e il suo sogno: a 48 anni ha raggiunto il suo obiettivo, quello di guidare un autoarticolato. È “inarrestabile” la donna che, sin da ragazzina, voleva guidare i mezzi pesanti: ha raccontato la sua storia sui social facendo incetta di like e commenti.

“Ciao, mi chiamo Alessia e sono sarda (della provincia di Cagliari) e mi sento un’inarrestabile. Sì, mi sento inarrestabile perché a 47 anni, ho deciso di cambiare marcia: mi sono iscritta per sostenere gli esami per le patenti superiori, realizzando un sogno che mi portavo dietro sin da ragazzina.

Il lavoro, le esigenze familiari, l’arrivo dei figli… tutto ha contribuito a rimandarlo.

Adesso i figli sono cresciuti e ho una nuova libertà. Ho sfidato i pregiudizi di chi sosteneva: “Non è un lavoro per una donna!” Sono sempre stata una donna che va controcorrente: oggi, questa mia natura ribelle ha trovato la sua strada, con coraggio e determinazione, dimostrando che la voglia di fare e imparare non hanno sesso, tantomeno età”.

“Ho le patenti superiori da alcuni mesi e faccio parte della grande famiglia “*Autotrasporti Cuccu Riccardo” dove sono stata accolta come una di loro senza distinzione di sesso” spiega Alessia Artizzu.

“Sono stata aiutata con affiancamento e ho trovato supporto da tutti i colleghi che mi stanno insegnando trucchi e segreti del mestiere. Ma ho trovato e trovo supporto anche dai colleghi di strada, che pur non conoscendomi, sono sempre disponibili in consigli e aiuto. Da poco sono sola, ho imparato, sto imparando e ho tanto da imparare ancora. Ma guido e continuerò a guidare con la soddisfazione nel cuore per aver raggiunto il mio sogno.

Buona strada a me, a tutti i colleghi e occhio sempre vigile”.